شاهد: بعد أزمات الأحياء.. غزة تواجه أزمة الأموات

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم ان کثرة الغارات الاسرائيلية وتکدس جثامين الشهداء جعل القطاع يواجه أزمة نقص في المقابر لدفن جثامين الشهداء.

وأکدت مراسلة العالم في غزة ان جميع المقابر المتاحة في غزة امتلأت بالشهداء، بعدما کانت ثلاجات الموتی وسيارات الايس کريم عجت بجثامين الشهداء.

ويواجه القطاع أزمة صحية بسبب انتشار جثامين الشهداء علی ارضية المستشفيات و ساحاتها واکتضاض المستشفيات بسبب الأعداد الکثيرة من الجرحی الذين ينقلون الی المستشفيات.

واستخدمت السلطات في غزة، جميع الامکانيات المتاحة من أجل دفن الشهداء، منها القبور الجماعية لشهداء مجهولي الهوية.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأشار إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيد ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وأكد أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسن إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة.