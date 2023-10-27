بايدن لولي العهد السعودي: واشنطن تدعم بشكل كامل الدفاع عن شركائها

العالم-الامريكيتان

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أكد لولي العهد السعودي في مكالمة هاتفية، أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الدفاع عن شركاء واشنطن الذين يواجهون "التهديدات الإرهابية" سواء من الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية.

وأفاد في بيان بأن بايدن ناقش الجهود الدبلوماسية والعسكرية الجارية لردع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن توسيع الصراع بين "إسرائيل" وحماس.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع.

وأوضح البيان أنهما رحبا بإيصال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، كما أقرا بأن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين المدنيين من الوصول بشكل مستدام إلى الغذاء والماء والمساعدات الطبية.

كما رحب الزعيمان بالجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وطالبا بإطلاق سراحهم فورا.