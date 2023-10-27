الكشف عن مصير قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية حاولت التسلل لغزة

العالم - غزة

وقال ماكغريغور انه على مدى الـ 24 ساعة الماضية أو نحو ذلك، ذهب بعض من من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية إلى قطاع غزة للاستطلاع وتحديد السبل الممكنة لتحرير الاسرى، وتم إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى أشلاء.

وأضاف الخبير أنه ليس فقط لا يستطيع تصور انتصار "إسرائيلي" بشكل أو بآخر، بل يعتبر الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة نفسها بسبب خطر الحرب مع إيران، حسب قوله.

ووفقا لماكغريغور، فإن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى "أضعف نقطة" لها في التاريخ الحديث، وبالتالي فإن البلاد ليست مستعدة للتورط أكثر في صراع واسع النطاق.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في إسرائيل لبحث مسائل "التخطيط".