بهذا الفعل الاحتلال يخترق القانون الدولي في الحدود اللبنانية

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم من الحدود اللبنانية، إن الجيش اللبناني يجوب الحدود اللبنانية والأراضي المحتلة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، وهذا الاستهداف دليل واضح على خرق الاحتلال للقوانين الدولية والاعتداء الصريح على قوات اليونيفيل.



وأضاف أن الجيش اللبناني أصدر بيانا جاء فيه إن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت دورية مشتركة تابعة للجيش وقوات اليونيفيل.



وتابع: أن قوات اليونيفيل بدورها أعلنت عن تعرض دورية مشتركة تابعة للجيش اللبناني وقواتها دون الاشارة إلى أي اصابات في صفوف قواتها او الجيش اللبناني.

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