الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

بهذا الفعل الاحتلال يخترق القانون الدولي في الحدود اللبنانية

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

استهدف الاحتلال الإسرائيلي دورية مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في منطقة قريبة من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في الحدود اللبنانية.

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم من الحدود اللبنانية، إن الجيش اللبناني يجوب الحدود اللبنانية والأراضي المحتلة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، وهذا الاستهداف دليل واضح على خرق الاحتلال للقوانين الدولية والاعتداء الصريح على قوات اليونيفيل.

وأضاف أن الجيش اللبناني أصدر بيانا جاء فيه إن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت دورية مشتركة تابعة للجيش وقوات اليونيفيل.

وتابع: أن قوات اليونيفيل بدورها أعلنت عن تعرض دورية مشتركة تابعة للجيش اللبناني وقواتها دون الاشارة إلى أي اصابات في صفوف قواتها او الجيش اللبناني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره جنوب لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة