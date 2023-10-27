شاهد: الغضب الشعبي ضد مجازر 'اسرائيل' يجتاح دول العالم

العالم - فلسطين

في شرق اسيا وفي ماليزيا بالتحديد تجمع آلاف في ملعب مغطى في كوالالمبور للاعراب عن تضامنهم ودعمهم للفلسطينيين.

وقال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم:"من غير المنطقي السماح بذبح الناس وقتل الأطفال وقصف المستشفيات وتدمير المدارس. إنها ذروة الهمجية في هذا العالم".

وفي مدينة بوغور الاندونيسية خرجت تظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين والشعب الفلسطيني حيث حمل المتظاهرون الاعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بايقاف العدوان الاسرائيلي على المدنيين العزل، من النساء والأطفال في غزة.

بدورها شهدت المحافظات اليمنية فعاليات وأنشطة تأكيداً على وحدة الصف مع الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني. ففي محافظة إب أقيمت فعاليات منددة بجرائم الاحتلال في غزة وتشدد على دعم المقاومة.

محافظة ضالع هي الاخرى شهدت مسيرات ووقفات منددة بالعدوان والحصار الصهيوني المفروض على الشعب الفلسطيني مؤكدين ضرورة استمرار النفير العام والتعبئة لمقاومة الاحتلال.

العاصمة الاردنية عمان بدورها سجلت احتجاجات شارك فيها المئات بالقرب من السفارة الإسرائيلية دعماً لغزة وتنديداً بتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع وهتف المتظاهرون في ظل انتشار أمني كثيف، بشعارات تطالب باغلاق السفارة الاسرائيلية مؤكدين دعمهم واسنادهم لحركة حماس.

جماعة علماء العراق نظموا وقفة تضامنية مع اهالي قطاع غزة وللتنديد بجرائم الكيان الصهيوني. هذه الوقفة التضامنية حيت صمود اهل غزة والمقاومة.

وفي المغرب نظم عشرات المواطنين وقفة أمام السفارة الفرنسية في الرباط، للتنديد بإجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة تضامن إلى الكيان الإسرائيلي.

اوروبيا شهدت مدينة نانت الفرنسية، تجمعاً واسعاً للمناصرين للقضية الفلسطينية، حيث احتشدوا تأكيداً على مساندتهم لفلسطين وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.