الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا

القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا
الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارتين جويتين في سوريا، على أماكن تجمع القوى العاملة ومعدات المسلحين المتورطين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية.

العالم - سوریا

وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "نفذت القوات الجوية الروسية غارتين جويتين على أماكن تراكم القوى العاملة والمعدات للمسلحين المتورطين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في حلب، نقلا عن مصدر في مطار النيرب، باستهداف إسرائيل لمدرج مطار حلب الدولي بشكل مباشر، ما أدى لخروجه من الخدمة.

وأضاف المصدر للمراسل، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي.

وأردف المصدر: "أصوات الانفجارات التي سُمعت أصداؤها في محافظة اللاذقية ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية السورية لصواريخ العدوان التي استهدفت مطار حلب الدولي".

روابط ذات صلة

حميميم: التحالف الدولي يواصل انتهاك المجال الجوي السوري

حميميم: الاستفزازات الأمريكية تستمر في سماء سوريا

حميميم: مسيّرة أمريكية تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" الروسية فوق سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة

المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى