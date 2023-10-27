القوات الروسية تستهدف مواقع المسلحين في سوريا

العالم - سوریا

وقال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "نفذت القوات الجوية الروسية غارتين جويتين على أماكن تراكم القوى العاملة والمعدات للمسلحين المتورطين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في حلب، نقلا عن مصدر في مطار النيرب، باستهداف إسرائيل لمدرج مطار حلب الدولي بشكل مباشر، ما أدى لخروجه من الخدمة.

وأضاف المصدر للمراسل، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي.

وأردف المصدر: "أصوات الانفجارات التي سُمعت أصداؤها في محافظة اللاذقية ناجمة عن تصدي الصواريخ الاعتراضية السورية لصواريخ العدوان التي استهدفت مطار حلب الدولي".