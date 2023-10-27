21 يوما على العدوان.. ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة لـ7326 شهيدا

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد رفع فاتورة محرقة غزة بعشرات المجازر التي يرتكبها يوميا بحق أبناء شعبنا.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وأشارت إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5224 شهيدا منذ 7 أكتوبر ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت وزارة الصحة أنها تلقت 1700 بلاغ عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض.

وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الصحية، إلى جانب تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة

وأشارت إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

آخر التطورات حول العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة:

22:47 إطلاق صاروخين مضادين للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

22:46 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في شارع يافا بغزة.

22:42 غارات إسرائيلية متتالية الآن على منطقة شمال غزة.

21:32 حماس: ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات إلى النفير العام نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة.

21:30 طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في الشمال والجنوب.

21:24 مصادر فلسطينية: رشقة صاروخية باتجاه عسقلان واسدود.

21:14 قوات الاحتلال تواصل إطلاق القنابل المضيئة بشكل مكثف في الشيخ رضوان ومحيط بهلول قرب أبراج المقوسي غربي مدينة غزة.

21:13 مراسلة العالم: خروج مسيرات في كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة وفي ظل القصف غير المسبوق وانقطاع الاتصالات والإنترنت بالقطاع.

21:07 المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لا مؤشر على أن الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة الفلسطينية غير صحيحة.

20:56 مراسلة العالم: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة.

20:54 الهلال الاحمر الفلسطيني : نطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية.

20:51 اعلام عبري: أهالي الأسرى الإسرائليين لدى حماس في قطاع غزة قرروا تصعيد تحركهم الاحتجاجي بدءاً من يوم الأحد.

20:43 سيارات الإسعاف لا تستطيع من شدة القصف الإسرائيلي انتشال شهداء الغارات الأخيرة على قطاع غزة.

20:39 الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة في ظل قطع سلطات الاحتلال للاتصالات والانترنت بشكل كامل.

20:33 حركة حماس في الضفة الغربية تدعو أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة للخروج الآن في تظاهرات والاشتباك مع العدو في كل النقاط نصرة لغزة ومقاومتها.

20:24 شركة الاتصالات الفلسطينية: القصف الشديد أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة.

20:09 رشقات صاروخية من غزة وصفارات الإنذار تنطلق في "تل أبيب" وأسدود والرملة ومطار اللد ومستوطنة "موديعين" غرب القدس المحتلة.

20:06 رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية من غزة نحو محيط "تل أبيب" وأسدود وعسقلان ووسط فلسطين المحتلة.

20:04 إطلاق صفارات الإنذار في منطقة "غوش دان" و"شفيلا" والوسط.

20:02 دعوات للخروج بمسيرات الآن في كل مكان بالضفة الغربية والقدس؛ تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وفي ظل القصف غير المسبوق وانقطاع الاتصال مع قطاع غزة.

20:01 انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة جديدة من قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف غير مسبوق.

19:26 طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات متتالية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

18:45 قصف عنيف يستهدف شمالي قطاع غزة.

18:41 صواريخ موجهة تستهدف موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا.

18:40 سرايا القدس: تعلن قصف مجمع أفشلوم ونير إسحاق في غلاف غزة برشقة صاروخية.

18:40 مندوب مصر في الأمم المتحدة: نشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وندعو إلى حماية المدنيين.

18:38 مندوبة قطر في الأمم المتحدة: قطر تواصل جهودها الدبلوماسية لحقن دماء الفلسطينيين وإيجاد حل للأزمة.

18:35 "حماس": ندعو الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية.

18:34 سرايا القدس تقصف مجمع أفشلوم ونير اسحاق برشقة صاروخية.

18:15 اندلاع مــواجــهات داخل الخربة الأثرية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، والاحتلال يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز.

18:12 قصف إسرائيلي عنيف على غرب مدينة بيت لاهيا.

18:11 وزارة الداخلية بغزة: 9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف شارع النفق في مدينة غزة.

18:10 طيران الاحتلال ينفذ حزاما ناريا بمحاذاة السياج الفاصل شرق "النهضة" شرق رفح.

18:09 مصادر طبية: 57 شهيدا نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شمالي القطاع منذ صباح اليوم.

17:14 غارة إسرائيلية على أحد الأهداف في دير البلح وسط قطاع غزة.

17:04 11 شهيدا وعدد كبير من الجرحى تحت الركام جراء قصف طائرات العدو الاسرائيلي بناية سكنية مأهولة في محيط مفترق الصناعة بمدينة غزة.

17:03 طائرات الاحتلال تستهدف أبراج العودة والندى وبيسان شمالي قطاع غزة.

17:01 الاحتلال يهدد بقصف مبنى بلدية غزة الأثري الذي يقع وسط حي مكتظ بالسكان.

17:00 كتائب القسام تعلن قصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

17:00 مجزرة جديدة في مخيم الشاطئ أعداد من الشهداء والجرحى - تم تدمير أكثر من 5 منازل وعمارات سكنية فوق رؤوس ساكنيها.

16:58 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

* مستوطنة اسيرة تصافح مقاوم حماس وتلقى عليه التحية

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* قصف صهيوني مكثف على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت

انقطعت الاتصالات والإنترنت مساء اليوم الجمعة عن أغلب أرجاء قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف غير مسبوق عبر الجو والبحر نفذته قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة.

* الاحتلال يهدد بقصف مبنى لبلدية غزة

أعلنت بلدية غزة هاشم، عن تلقيها تهديدا عبر اتصال هاتفي من الاحتلال الإسرائيلي ينذر بتدمير مبنى بلدية غزة الرئيس في ميدان فلسطين.

* 'اسرائيل' تحول الضفة الغربية الی دکان قصاصيب

دشنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعريفاً جديداً للدفاع عن النفس في الضفة الغربية.

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* حماس: جيش الاحتلال يواصل أكاذيبه لاستهداف المستشفيات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحات الاحتلال حول استخدام الحركة لمستشفى الشفاء لأغراض عسكرية؛ ادّعاءات كاذبة، لا أساس لها من الصحة.

* تحليق مکثف لطائرات استطلاع اسرائيلية فوق هذه المستشفی..

أفاد مراسل قناة العالم عن تحليق مکثف جدا لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية فوق المحافظة الوسطی في قطاع غزة.

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* تواصل المظاهرات في العالم تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

تجددت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أرجاء العالم، اليوم الجمعة، وللتنديد بالحرب الصهيونية على قطاع غزة، وللمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

* خطة 'اسرائيل' الشيطانية تحت إشراف 'المارينز' لاستهداف حماس

كشف ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، عن مصدر عربي كبير خطة الكيان الاسرائيلي الشيطانية تحت إشراف قوات "المارينز" الامريكية للقضاء على قوات حركة المقاومة الاسلامية "حماس".

,قال موقع "ميدل إيست آي" إن مجموعات المقاومة الفلسطينية تتوقع أن تقوم "إسرائيل" بإغراق أنفاق حماس بغاز الأعصاب والأسلحة الكيماوية، تحت إشراف كوماندوز من قوة دلتا الأمريكية، كجزء من هجوم مباغت على قطاع غزة.

* كتائب القسام تدك تل أبيب بالصواريخ

دكّت فصائل المقاومة الفلسطينية، برشقات صاروخية جديدة مستوطنات الاحتلال الصهيوني ومواقعه العسكرية، واستهدفتها بقذائف الهاون في اليوم الـ 21 لمعركة طوفان الأقصى.

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* مئات آلاف اليمنيين يحتشدون في الشوارع نصرة لفلسطين

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* اسطنبول.. مظاهرات ضد انحياز الغرب لجرائم 'اسرائيل'

شهدت مدينة اسطنبول في ترکيا، تظاهرات غاضبة ضد المواقف المنحازة الغربية لجرائم الاحتلال الاسرائيلي.

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