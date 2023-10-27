شاهد ما فعله الفنان 'منذر رياحنة' عند معبر رفح لدعم غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وعبر رياحنة عن دعمه لغزة، بمرافقة المساعدات التي أرسلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الذي يفصل مصر عن غزة المحاصرة.

وكان مجلس القبائل والعائلات المصرية أعلن أنه سير قافلة معونات بعدد 16 شاحنة كان من بين مرافقيها الفنان منذر الرياحنة، الذي حرص أن يكتب على آخر نقطة وصل لها علي الحدود "مصر وفلسطين دم واحد".

يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ونشر رياحنة مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، خلال سفره إلى معبر رفح المصري ، ليتابع وصول الإمدادات إلى غزة.

وعلق الفنان الأردني على الفيديو معبرًا عن سعادته بوجوده بالقرب من الشعب الفلسطيني قائلًا: "أنا رايح الحدود بين مصر وغزة الأبية عشان أشم رائحة المسك، ولكن مفيش كلام يوصف مشاعري".

وفي مقطع آخر ظهر منذر رياحنة الذي ارتدى الكوفية الفلسطينية وهو يحمل صورة لطفل فلسطيني فقد أسرته في القصف الإسرائيلي، وقال: "هاي النظرة بتسوى كل الكلام، هذا لما يكبر، وبده ينتقم لأبيه أو لأخية أو عائلته ، شو راح نحكي عنه؟ شو راح نوصفه؟ صاحب رد فعل؟ راح نحكي عنه إرهابي؟".

وتابع: "أتيت لأسرق شوية كرامة.. أهلنا بغزة الله يحميكم ووعد ربنا إنه ندخل الحدود منتصرين".

منذز رياحنةكل الكلام خلص

واستدرك منذر رياحنة: «كل الكلام خلص، اللي بنشوفه في غزة، هذا العدو بإذن الله هيروح، اللي كسر كل قواعد الإنسانية، وكسر قواعد الأخلاقيات، كسر كل شيء، إن شاء الله ندعو للتحرير."

وأردف: “النصر جاي بالروح اللي موجودة فينا كلنا، وهذا وعد رب العالمين، هذه حدودنا مع غزة، يارب وعدك، يارب مالناش غيرك، إن شاء الله الأيام جاية وهنكون في الجهة الثانية قريب في فلسطين".

إضافة إلى ذلك حوّل منذر رياحنة، حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، لساحة يضع من خلالها مقاطع فيديوهات تكشف جرائم الاحتلال الصهيوني، وكل ما يقوم به من تدمير وتخريب في قطاع غزة، وقتل الأطفال وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل.