الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف صهيوني مكثف على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت

قصف صهيوني مكثف على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

انقطعت الاتصالات والإنترنت -مساء اليوم الجمعة- عن أغلب أرجاء قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف غير مسبوق عبر الجو والبحر نفذته قوات الاحتلال الصهيوني الغاشمة.

العالم- فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" أن شبكة الاتصالات انقطعت تماما هي والإنترنت فجأة في قطاع غزة، في حين بقي مع أعداد محدودة من الصحفيين آليات انترنت بديلة وضعيفة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال سبق أن قصفت مقاسم الاتصالات الرئيسية التي تعطلت بشكل واسع ولكنها بقيت تتأرجح في بعض الأماكن، يما يتيح حد أدنى من التواصل بين المواطنين وذويهم.

وقالت المصادر: إن طائرات الاحتلال شنت منذ نصف ساعة عشرات الغارات بلا توقف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع للأماكن المستهدف، فيما يحول عدم توفر اتصالات وإنترنت عما يجري.

وأكدت المصادر أن الأصوات الناجمة عن القصف هائلة وتحدث ارتجاجات كبيرة، وتزامنت مع قصف من الزوراق الإسرائيلية.

روابط ذات صلة

الاحتلال يهدد بقصف مبنى لبلدية غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

حضور واسع للمقاومة العراقية على الحدود العراقية-الأردنية

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة