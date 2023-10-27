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في مياه المنطقة..

الأدميرال ايراني: البحرية الايرانية تحولت لقوة بدون منازع

الأدميرال ايراني: البحرية الايرانية تحولت لقوة بدون منازع
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني ان شجاعة وتضحيات كوادر القوات البحرية الايرانية قد حولت البلاد الى قوة من دون منازع في مياه المنطقة.

العالم _ إيران

وصرح الادميرال ايراني في مستهل زيارة له الى محافظة اراك ( وسط ايران) اليوم الجمعة، ان هذه القوة التي تم اعدادها، قد مكنتنا من ايصال صوت قوة وانسانية الشعب الايراني الى اصقاع الارض.

ومن ناحية اخرى اشار الادميرال ايراني الى تأخر ايران عن الركب، في مجال اقتصاد البحر، والذي ينتقده ويشير اليه سماحة قائد الثورة الاسلامية باستمرار، وقال: ان السياسات المرسومة فيما يخص اقتصاد البحر تخضع لاعادة النظر الشاملة ولحسن الحظ، وتم ابلاغ الحكومة بها، وان الحكومة تتابع هذه القضية بجدية .

واعرب الادميرال ايراني عن امله في ان يؤدي تطوير اقتصاد البحر في ايران الى تحسين مستوى الاستثمارات وخلق فرص الاعمال في البلاد، واضاف " هناك دول عديدة من حولنا لا شواطئ لها، وهنا يمكن الاستفادة من امكانياتنا لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

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