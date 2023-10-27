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شاهد/بعد انتخابه.. فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

بعد ساعات من انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأميركي، شغل فيديو لمايك جونسون آلاف المواطنين.

العالم- الامريكيتان

فقد انتشر فيديو قديم وخطير له يتحدث فيه عن منصة إكس (تويتر سابقاً)، حيث قال إن "الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدمت تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لفرض رقابة على الأميركيين".

وأضاف أن "الوثائق تظهر أن هناك تواصلاً بين تويتر ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

كما أردف أن "تويتر كان في الأساس شركة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أن يشتريها إيلون ماسك".

كذلك شدد على أن "ملفات تويتر يجب أن تكون موضع اهتمام الحزبين لكل عضو في الكونغرس وكل مواطن أميركي".

يذكر أن الجمهوريين انتخبوا أخيراً مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأميركي الأربعاء، ليضعوا حداً لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللاً في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية، وفق فرانس برس.

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفاً للرئيس السابق دونالد ترمب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.

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