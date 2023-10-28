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كاظم الساهر يعلن تضامنه مع أهالي غزة بهذا الاجراء المؤثر..

كاظم الساهر يعلن تضامنه مع أهالي غزة بهذا الاجراء المؤثر..
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن الفنان كاظم الساهر عن تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة، تضامنا مع اهالي غزة.

العالم- فلسطين

وعبر حسابه على انستغرام كشف كاظم الساهر عن تأجيل حفليه في قطر وعمان إلى أجل غير مسمى.

وكتب: "بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى. وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدهم بالصبر والصمود".

وتابع: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدا فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدا في نقاط البيع لدينا".

وخلال الأيام الماضية قام عدد من الفنانين بتأجيل وإلغاء حفلاتهم، فضلا عن تأجيل مهرجانات سينمائية مثل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، ومهرجان القاهرة، كما تم تأجيل الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية.

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