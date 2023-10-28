اختبار صاروخ كروز "حيدر" بنجاح باستخدام مروحية 214

العالم - ايران

وجرى بنجاح ولاول مرة، اختبار صواريخ "كروز حيدر" من فئة صواريخ جو –ارض الموجهة والمصنعة محليا، باستخدام مروحية 214 القتالية، حيث اصابت اهدافها على بعد 30 كلم بدقة.

يمتلك كروز حيدر نظام توجيه GPS، وبعد إطلاق الصاروخ يكون للطيار سيطرة كاملة على استمرار حركته نحو الهدف.

ويبلغ طول صاروخ حيدر 3 أمتار و70 سم ووزنه محركه حوالى 40كغ تقريباً.

وهذا الصاروخ الذي يحمل رأسا حربيا ياراوح بين 13 و 25 كيلوغراما، قادر على تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.

وتشارك في المناورات مختلف الوحدات المدرعة والمشاة والهجومية المتحركة وقوات الرد السريع الصاروخية وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الاسناد.