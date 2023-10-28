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شاهد/ صفارات الإنذار تدوي في منطقة ديمونة

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجبهة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في منطقة ديمونة والنقب جنوب فلسطين المحتلة.

العالم- فلسطين

من جهتها أعلنت كتائب القسام قصف محيط منطقة "ديمونا" برشقة صاروخية "ردا على الجرائم ضد المدنيين" في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزه الذي دخل اسبوعه الرابع بقصف عنيف غير مسبوق عبر الجو والبحر طال أغلب مناطق القطاع.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي، ومخيم البريج. وتسبب القصف العنيف بانقطاع الاتصالات، ما أدى الى تعذر اتصال ذوي المصابين بخدمة الإسعاف والطوارئ، في ظل سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب استمرار القصف العنيف. وأعربت منظمتا 'أطباء بلا حدود' واليونيسف عن قلقهما إزاء الوضع في غزة.

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