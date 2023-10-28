معظم دول العالم تشهد مساء اليوم ظاهرة فلكية مثيرة لـ4 ساعات

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وأفادت تقارير إعلامية بأن جميع مراحل الخسوف تستغرق منذ بدايته حتى نهايته مدة تقدر بأربع ساعات و25 دقيقة؛ بينما يستغرق الخسوف الجزئي الأول حتى الخسوف الجزئي الثاني مدة تقدر بساعة و17 دقيقة.



ويحدث خسوف القمر عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ويكون جزئيًا، حيث لا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض، وخلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنًا أثناء تحركه عبر ظل الأرض، وهو الجزء السفلي من قرص القمر كما سيتراءى في مصر.



وعادة ما يحدث خسوف القمر بعد أسبوعين من حدوث كسوف الشمس، حيث شهدت أنحاء من الكرة الأرضية السبت الـ14 من أكتوبر الجاري حدوث الكسوف الحلقي للشمس، لكنه لم يُر في مصر أو أي من أنحاء العالم العربي.



هذا وسيكون الخسوف جزئيا، ويغطي ظل الأرض حوالى 12.2 في المائة من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه؛ بما في ذلك قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية والقارة القطبية الجنوبية والشمالية.



وسيكون الخسوف مشاهَدًا في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك اليمن والسعودية والدول الخليجية ومصر والعراق وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبا وإفريقيا وآسيا، ومع ذلك، قد لا يكون مرئيًّا في عدد قليل من الولايات الأمريكية.



وسيشاهد خسوف القمر في عدة أنحاء من العالم، ومن المرتقب أن يبدأ في الساعة 18:01 بتوقيت جرينتش، أي الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وبعدها سيبدأ الخسوف الجزئي الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش؛ أي 21:35 بتوقيت القاهرة، ثم سيصل إلى ذروته عند الساعة 22:14 بتوقيت القاهرة، وسيبدأ في التراجع من الساعة 22:52 بتوقيت القاهرة، لينتهي تمامًا في الدقائق الأولى من صباح اليوم التالي عند الساعة 00:26 من صباح الأحد 29 أكتوبر 2023.



ويتزامن حدوث الخسوف مع اكتمال القمر، بدر ربيع الثاني، السبت المقبل، فيصبح قرص القمر بدرا كامل الاستدارة في شرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 في المائة.