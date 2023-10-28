'إليسا' توجه رسالة حادة للاحتلال الإسرائيلي بعد أحداث غزة

العالم- فلسطين

ونشرت إليسا منشورًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس» «تويتر» سابقًا قائلة: «خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الاجرام ول الوحشية اللي ع بتصير بغزة! كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتببر هل الحرب المأساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء!.. الله يكون معكن وينصركم».

وكانت النجمة إليسا قد تعرضت لحملة من الانتقادات بعد مشاركتها في حفل غنائي في ألمانيا، رغم ما تتعرض له غزة وفلسطين من اعتداءات وحشية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأحيت إليسا الحفل الغنائي في ألمانيا، يوم 21 أكتوبر، وقبل بدايته طلبت من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.