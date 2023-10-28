'تلغرام' تحجب قنوات حماس بناء على طلب 'غوغل'

العالم- فلسطين

أصبحت القنوات الرسمية لـ"حماس" وجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام" غير متاحة لمستخدمي "تلغرام" الذين قاموا بتنزيل التطبيق من خلال متجر "غوغل بلاي".

وأصدرت "تلغرام" توضيحات لمشتركيها قائلة: "قد لا يمكن الوصول إلى بعض القنوات التي تتابعها في نسخة تلغرام الخاص بك بسبب إرشادات غوغل بلاي".

وأضافت أنه يمكن الوصول إلى تلك القنوات على منصات أخرى أو عن طريق تنزيل تطبيق "تلغرام" لنظام آندرويد مباشرة من موقع "تلغرام" الإلكتروني.

إوفي وقت سابق، أعرب مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف عن معارضته لفكرة حجب حساب حركة "حماس" على التطبيق، معتبرا أن ذلك سيؤثر سلبا على إعلام الناس بشأن الأحداث في المنطقة.

وكانت شركة "Meta" قررت حظر المحتوى المؤيد والداعم لـ"حماس" على منصاتها "فيسبوك" و"إنستغرام".

ووجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا رسميا لشركات "إكس" ("تويتر" سابقا) بعقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة "حماس".