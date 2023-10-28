العدوان الاسرائيلي الهستيري يدخل اسبوعه الرابع بالإبادة وقطع الاتصالات

العالم - خاص بالعالم

العدوان الاسرائيلي المجنون على قطاع غزة دخل اسبوعه الرابع والصورة تكرر نفسها مع بزوغ شمس كل يوم من ايام العدوان.. دمار هائل طال كل شيء في وجه من وجوه القتل والابادة الجماعية لشعب اعزل، واجرام صهيوني لا يفرق بين البشر والحجر.

الغارات الإسرائيلية الهستيرية طالت محيط المستشفيات واماكن تجمع المواطنين النازحين من بيوتهم. وتسبب القصف العنيف بانقطاع الاتصالات، ما أدى الى تعذر اتصال ذوي المصابين بخدمة الإسعاف والطوارئ، في ظل سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في وقت اعربت فيه منظمتا "أطباء بلا حدود" واليونيسف عن قلقهما إزاء الوضع في غزة.

وجراء العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن قلقه إزاء ما يحدث من جرائم بحق المدنيين.

وفي تغريدة على منصة إكس، قال غيبريسوس إن التقارير التي تتحدث عن القصف العنيف في غزة مثيرة للقلق الشديد، مشيرا الى عدم إمكانية إجلاء المرضى والجرحى في مثل هذه الظروف.

غيبريسوس اضاف أن انقطاع التيار الكهربائي يجعل من المستحيل على سيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى، داعيا الى التحرك الفوري من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويقول مدير إدارة العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مارتن شوب، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، لا يمكن وصفه إلا بأنه يائس، ومن الصعب العثور على كلمات لوصفه.

ويضيف ان مستوى الدمار واليأس والنزوح للسكان المحليين كان هائلا، حيث أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم للعيش في العراء، حيث بالكاد يحصلون على الماء والغذاء.

ويشهد قطاع غزة انهيارا في جميع الخدمات الأساسية بسبب التصعيد الإسرائيلي، وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مآس إنسانية غير مسبوقة، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم.