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رئيسي: "إسرائيل" لم تحقق أي إنجاز بعد "طوفان الأقصى" 

رئيسي:
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ان إخفاق الكيان الصهيوني في اجتياح غزة ليلة أمس الجمعة، هو الانتصار الثاني بعد طوفان الأقصى.

العالم - ايران

واضاف السيد رئيسي في تصريح للجزيرة ان الكيان الصهيوني لم يحقق أي إنجاز حقيقي بعد "طوفان الأقصى"، وهذا إخفاق إستراتيجي.

ولفت الى ان الولايات المتحدة أرسلت برسائل لمحور المقاومة، وحصلت على جواب عملي وعلني على الأرض وقال : واشنطن تطالبنا بعدم التحرك بينما تقدم دعما واسعا للكيان الصهيوني، وهذا مطلب باطل.

وشدد على ان ايران تؤيد مع جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، وقفا فوريا لإطلاق النار واضاف : الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل وقف إطلاق النار في غزة، وهذه جريمة.

واعتير ان حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا، ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد وتابع : نقوم بجهود واسعة ومختلفة ودعمنا للفلسطينيين والمقاومة ليس محل مساومة.

واكد ان المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها، ولا تتلقى أوامر من طهران واستطرد القول : لا قدرة للكيان الصهيوني والدعم الأميركي على اجتثاث المقاومة الفلسطينية.

وختم رئيسي قائلا : الولايات المتحدة تعرف جيدا قدراتنا الحالية، وتدرك أن تجاوزها غير وارد.

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