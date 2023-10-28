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بعد تصريحات أردوغان.. الإحتلال يسحب سفيره من تركيا

بعد تصريحات أردوغان.. الإحتلال يسحب سفيره من تركيا
السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي سحب سفيره من تركيا، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العدوان على قطاع غزة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "على خلفية التصريحات التركية القاسية، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية".

وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين، ان"إسرائيل" منظمة، ودولة محتلة، وتركيا ليست مدينة لها بأي شيء" وان حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض وأهل غزة اليوم يدافعون عن وطنهم بكل ما يملكون.

وتأتي هذه التطورات في ظل التوترات المتزايدة بين الكيان الإسرائيلي وتركيا، حيث كانت العلاقات بين الجانبين قد شهدت تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، قبل أن تتدهور مرة أخرى بسبب تصريحات أردوغان عن الهجوم الوحشي المتزايد من الدولة الصهيونية المحتلة على غزة.

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