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مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة

مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، عن عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين 30 أكتوبر، بشأن العدوان الإسرائيلي علی غزة.

العالم - فلسطین

وذكرت البعثة البرازيلية أن "الاجتماع سيعقد يوم الاثنين الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك".

وجاء هذا الاجتماع بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي أعلن فيه جيش الإحتلال عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي المقابل فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة.

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مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة

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