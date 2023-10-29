مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة

العالم - فلسطین

وذكرت البعثة البرازيلية أن "الاجتماع سيعقد يوم الاثنين الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك".

وجاء هذا الاجتماع بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي أعلن فيه جيش الإحتلال عن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي المقابل فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو لهدنة إنسانية مؤقتة.