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لحظة بلحظة.. العدوان الاسرائيلي على غزة في يومه الـ23

لحظة بلحظة.. العدوان الاسرائيلي على غزة في يومه الـ23
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

دخل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومه الثالث والشعرين بقصف همجي متواصل فيما تخوض المقاومة ملحمة من الاشتباكات للتصدي لاحتلال، وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أربعة أسابيع على القطاع لأكثر من ثمانية الاف شهيد نصفهم من الأطفال وقرابة العشرين ألف جريح.

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تم تسجيل وفاة ألف وسبعمئة وتسع نساء. وقال الناطق باسم الوزارة إن الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها ثلاثمئة وسبعة وسبعون شهيدا. وأعربتْ منظماتٌ دولية عن قلقِها البالغ إزاءَ الأوضاعِ الصعبة التي يعيشُها أهالي غزة جراءَ العدوان.

وقامت قوات الاحتلال بتدمير خيمة الاعتصام المفتوح خلال اقتحام مدينة جنين، فجر اليوم الاحد. وقد خرج اهالي مدينة جنين يوم الجمعة بعد الاعلان عن انقطاع شبكة الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة في مسيرات ونصبوا الخيام دعما لغزة

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وأفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس.

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