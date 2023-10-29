وزير دفاع السعودية يزور واشنطن غدا

العالم - السعودية

وقالت المصادر لموقع أكسيوس، إنه من المتوقع أن يلتقي الأمير خالد بن سلمان، بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية توني بلينكن والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ.

رفض البيت الأبيض التعليق لأكسيوس على خبر الزيارة. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الأسئلة المتعلقة بالزيارة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق من يوم السبت بيانا آخر ينتقدكيان الإحتلال وأدان العملية البرية الإسرائيلية في غزة.

وجاء في البيان أن أي عملية برية يقوم بها كيان الإحتلال ستهدد حياة المدنيين الفلسطينيين وستؤدي إلى مخاطر غير إنسانية.

وفي وقت سابق أبلغ محمد بن سلمان، بايدن بضرورة استعادة مسار السلام لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل.