ارتفاع عدد الشهداء والإصابات اثر سلسلة غارات للإحتلال فجر اليوم

العالم - فلسطين المحتلة

وأشارت المصادر إلى أن البحرية الإسرائيلية تقصف بشكل عنيف المناطق الشرقية للقطاع، مؤكدا أن الوضع إنساني في المستشفيات خطير جدا مع استمرار الاستهداف الاسرائيلي للقطاع الصحي.

وأفاد بسماع إطلاق نار عنيف متواصل في أقصى شمال القطاع لجهة بيت حانون، لافتا إلى وجود قصف عنيف في محيط مستشفى القدس في تل الهوا غرب مدينة غزة.

كذلك، أكد أن طائرات الاحتلال المروحي تطلق النار بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين بالمناطق الشمالية الغربية للقطاع، مشيرا إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 21 وإصابة آخرين في سلسلة غارات على منازل ومسجد في النصيرات والمغراقة وسط القطاع.

وأشار مراسلنا إلى انتشال 9 شهداء وعدد من الإصابات من المنازل التي قصفها الاحتلال في بير النعجة شمالي القطاع، لافتاً إلى وقوع إصابات عديدة في استهداف منزل غرب مخيم جباليا.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم جباليا، قصفت طائرات الاحتلال 110 منازل، ما أدى إلى سقوط 45 شهيدا على الأقل وإصابة آخرين.

وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير طائرات الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها، وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوبي القطاع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات منذ 22 يوماً من العدوان على القطاع بلغت 825 مجزرة، في حين لا يزال المئات تحت الأنقاض.

إضافة إلى ذلك، تلقّت الوزارة 1800 بلاغ، بينها 1000 بلاغ عن أطفال مفقودين.