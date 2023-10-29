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وزير خارجية قطر يبحث مع غوتيريش آخر تطورات الأوضاع في غزة

وزير خارجية قطر يبحث مع غوتيريش آخر تطورات الأوضاع في غزة
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، خلال مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدوحة، على ضرورة وقف "العدوان" على قطاع غزة.

العالم - قطر

وبحث الجانبان "آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإحتلال، وسبل خفض التصعيد".

وأكد وزير خارجية قطر "موقف بلاده من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين".

وشدد على أن "قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة".

وأكد "رفض قطر التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر".

وحذر من "خطورة التصعيد البري لهذه الحرب على سلامة المدنيين والرهائن في غزة".

كما أكد وزير خارجية قطر "أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل".

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