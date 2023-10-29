كنعاني: انهيار أسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء،ان كنعاني كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" مساء السبت: إن القادة المجرمين للكيان الصهيوني القاتل للاطفال غير واثقين بقدرات جيشهم لدرجة أنهم قطعوا الإنترنت عن هذه المنطقة بالتوازي مع الدخول المحدود والمزعوم إلى غزة كي لا تُنقل الى العالم اخبار عن الخسائر التي تكبدها الجيش الصهيوني المهزوم وشل قدرته، غير مدركين أن الأسطورة البالية المتمثلة بان هذا الجيش لا يقهر قد انهارت ليس فقط في انظار العالم، ولكن أيضًا في انظار المواطنين الصهاينة انفسهم. هزيمة لا يمكن التعويض عنها.

كما كتب كنعاني في تغريدة أخرى على شبكة التواصل الاجتماعي "اكس": إن الجرائم الوحشية المستمرة التي يرتكبها الصهاينة في غزة منذ 22 يوما، اظهرت للعالم اجمع مدى الانحدار الأخلاقي للنظام الأمريكي وغيره من الحماة العلنيين والمخفيين لكيان الفصل العنصري الصهيوني، وأزالت القناع عن وجوههم المخادعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية وفقا لارنا: إن الجرائم الرهيبة واللاانسانية للكيان الصهيوني القاتل للاطفال بحق شعب فلسطين المظلوم في غزة بعد الهزيمة غير القابلة للتعويض في 7 أكتوبر، تسببت في الانحطاط الدائم لهذا الكيان في انظار الضمائر البشرية الحية في جميع أنحاء العالم وضاعفت في سرعة زواله الحتمي.

وتابع كنعاني: بالطبع، في مأساة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، كل الطرق أمام الكيان الصهيوني وداعميه تنتهي الى الفشل.