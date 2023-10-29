تظاهرات شعبية حاشدة في سويسرا ضد مجازر اسرائيل في غزة

العالم - مراسلون

لا يشترط ان تكون عربيا او مسلما كي تتضامن مع فلسطين، يكفي ان تكون انسانا كي تشتعل غضبا وتذبح في انسانيتك حيال مجارز الابادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الوحشية الصهيونية.

الاف المتظاهرين على اختلاف مشاربهم جابوا شوارع جنيف وهم يرفعون صوت الغزاويين الذي يحاول كيان العدو اسكاته.

المشاركون استنكروا تواطئ حكوماتهم المخزي مع كيان الاحتلال الاسرائيلي واعتبروها شريكة في شلال الدم المتواصل في غزة.

وقال أحد المتظاهرين:"كأمريكي يعيش في الخارج كان صعبا علي معرفة مااحدثه دعم حكومتي لدولة الفصل العنصري في اسرائيل وما تطور بالفعل إلى تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

فيما طالب منظمون ومشاركون بالوقف الفوري للقصف الاسرائيلي ورفع الحصار عن القطاع والدخول الفوري للمساعدات.

وقال أحد المتظاهرين:"أوقفوا جريمة الحرب ضد الفلسطينيين أوقفوا القصف الآن، إنها كارثة إنسانية لم يعد لدينا ثقة في النظام العالمي إنه نظام متواطئ وشريك في الجريمة".

كما اوصت المنظمات والجهات المنظمة للتظاهرة بفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على "اسرائيل" واعادة تفعيل لجنة الامم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري واطلاق سراح كافة الاسرى الفلسطينيين.