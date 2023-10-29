شاهد/ ارض الحرمين تستعد للغناء على جثامين شهداء غزة!

العالم- فلسطين

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، أن الفنانة العالمية شاكيرا ستكون نجمة حفل افتتاح موسم الرياض، بينما تعالت أصوات الدعوات لإلغاء حفلات الترفيه في المملكة تضامنا مع غزة وسط انتقادات حادة للسعودية وقياداتها وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان.

وبينما يصر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة على استكمال موسم الرياض الذي سيتم افتتاحه بحفل ضخم لشاكيرا، تستمر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات والاستفسارات والغضب حول عدم الغاء أو على الأقل تأجيل فعاليات موسم الرياض تضامنا مع أهالي غزة المنكوبة وأطفالها الذين يقضون يوميا في حرب ظالمة وهم يدافعون عن أرضهم ودينهم.

ووجه عدد من المشاهير ورواد مواقع التواصل موجة انتقادات لموسم الرياض الترفيهي.

وانتقد العديد من النشطاء عدم وجود اي اعتبار لدى قادة السعودية، للمحرقة التي يعيشها الفلسطينيون على يد مغتصبي الأرض والتاريخ والأوطان.

وكان آل الشيخ قد رفض الدعوات الشعبية التي طالبت بإيقاف موسم الرياض تضامنا مع الفلسطينيين، ونشر بيانا في هذا الشأن عرضه للمزيد من الهجوم.

وزاد آل الشيخ في وقاحته بالرد على مطالبيه بإلغاء موسم الرياض ومهاجمتهم في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك قال فيه:"هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الاشارة إليها بوضوح وأنا في الفترة الاخيرة لم أتحدث كثيراً لكن اعتقد من المهم الحديث الان.. سنة 1967 م عندما احتُلت دول لم يتوقف أي شيء وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لدي من أي شيء".

ومن المعروف أن غالبية الدول العربية ألغت مئات الأحداث الفنية والمهرجانات والفعاليات، احتراما لدماء أهالي غزة وتضامنا مع الفلسطينيين، باعتباره أهون الإجراءات الوطنية، تكريما لمن يدافعون عن أرضهم وعن الأمتين العربية والإسلامية بدمائهم ومصيرهم.

هؤلاء هم النجوم الذين شاركوا بموسم الرياض

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية. مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”. يكشف من خلاله عن النجوم الذين يشاركون فى حفل افتتاح موسم الرياض.

حيث أقام لهم حفل عشاء حضره مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين فى جميع المجالات.

وظهر من النجوم المصريين والعرب فى الفيديو كل من أحمد عز ومحمد هنيدى وأشرف عبد الباقي ومحمد أنور وعمرو يوسف ونانسي عجرم وأصالة ورابح صقر.

وأما من النجوم العالميين الذين حضروا حفل العشاء فى السعودية احتفالا بافتتاح موسم الرياض. فهم الملاكم مايك تايسون ورونالدو وكريستيانو رونالدو وسلمان خان.

محمد سلام يثير عاصفة جدل بسبب حديثه عن موسم الرياض

وأثار الفنان محمد سلام عاصفة جدل، بعدما اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية. تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون كارثة إنسانية خاصة في قطاع غزة.