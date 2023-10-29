صور/ظهرت شمال ليبيا..قصة مسيّرة مخفية الهوية حلقت بسماء غزة

العالم- فلسطين

وحللت منصة إيكاد قصة الطائرة المسيرة التي ظهرت يوم السبت، حيث تتبعت المنصة التسلسل الزمني لرحلة الطائرة.

وتبين أنها ظهرت شمال ليبيا وجنوب جزيرة كريت اليونانية عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش، لكنها اختفت في الساعة 12 وهي تتجه إلى شرق المتوسط.

بعد ذلك، عاودت الطائرة المسيرة الظهور بعد قرابة ساعة أمام السواحل الفلسطينية عند الساعة 14 بتوقيت غرينتش، واستمرت بالتحليق في هيئة مراقبة أمام السواحل الفلسطينية حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، لتدخل بعدها المجال الجوي لقطاع غزة وتستمر في التحليق.

ومن خلال البحث عن الطائرة، لم تظهر أي بيانات لها على برنامج مراقبة حركة الملاحة الجوية “flightradar24” سوى رقم تسجيلها في منظمة الطيران المدني الدولية وهو “E9D001″، كما يظهر رمز النداء “Squawk Code” وهو “1211”، الذي تستخدمه الطائرات الأمريكية.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع نحو 24 ألف قدم، وبتحليل مسارها وارتفاعها، وبالتالي من المرجح أنها مسيرة أمريكية قد تكون من طراز “EP-3” التي يمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 27 ألف قدم، أو من طراز “MQ-9” التي تستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلى 25 ألف قدم.

ووفق المنصة، فقد تكون كانت الطائرة قد شاركت في عمليات الاستطلاع الجوي مع "إسرائيل"، وهو ما يشير إلى أنها تساهم في المراقبة لصالح الاحتلال.

ويأتي التحليق قبل ساعات قليلة من غروب الشمس، حيث يبدأ قصف الاحتلال يشتد على القطاع غزة بعد مغيبها، بحسب شهود عيان وشهادات صحفية.











