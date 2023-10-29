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لاعبة التنس التونسية 'أنس جابر' تتعرض للهجوم من 'إسرائيل'

لاعبة التنس التونسية 'أنس جابر' تتعرض للهجوم من 'إسرائيل'
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

"أوقفوا العنف.. الحرية لفلسطين".. هي كلمات وجهتها لاعبة التنس التونسية أنس جابر للعالم عبر حسابها على موقع إنستغرام لتنضم إلى قائمة الرياضيين العرب الذين أعلنوا مساندتهم للقضية الفلسطينية.

العالم-فلسطين

تدوينة أنس لم تمر مرور الكرام، لتتعرض بعدها للهجوم من قبل اتحاد التنس الإسرائيلي الذي طالب الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات بمعاقبة البطلة التونسية على خلفية مساندتها للشعب الفلسطيني، متهماً إياها بـ"التحريض ودعم منظمة إرهابية قاتلة ونازية".

وزارة الشباب والرياضة التونسية دخلت على الخط من خلال بيان عبرت فيه عن مساندتها المطلقة للبطلة التونسية إثر الحملة التي تتعرض لها من قبل الاتحاد الإسرائيلي لرياضة التنس.

وشدّدت الوزارة على دعمها التام ومساندتها اللامشروطة لكل الرياضيين التونسيين الذين ساندوا القضية الفلسطينية، على إثر الاعتداءات الأخيرة من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن لاعب كرة القدم التونسي المحترف عيسى العيدوني، الذي يلعب كلاعب خط وسط للفريق الألماني يونيون برلين والمنتخب التونسي لكرة القدم، قد تعرض إلى هجمة كبيرة على خلفية تعبيره عن تضامنه مع فلسطين.

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