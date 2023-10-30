الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٩:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا قال العقل المدبر للرئيس بوتين بشأن حرب غزة؟!

ماذا قال العقل المدبر للرئيس بوتين بشأن حرب غزة؟!
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

نظمت جمعية المترجمين العراقيين بالتعاون مع دار ومكتبة عدنان ندوة حوارية مع الفيسلوف والمفكر والسياسي الروسي الكسندر دوغين للحديث عن نظريته السياسية الرابعة وكذلك مجمل الاوضاع في العالم والشرق الأوسط بمناسبة صدور النسخة العربية من كتابه ”النظرية السياسية الرابعة”.

العالم - روسیا

وخلال الندوة قال دوغين إن انتصار روسيا على أوكرانيا من شأنه أن يمهد السبيل إلى تطبيق نظريته على الأرض لأن هزيمة أوكرانيا تعني هزيمة الغرب الليبرالي الذي يقاتل إلى صف اوكرانيا حتى وان لم يعلن ذلك.

وتحدث دوغين عن الصراع الفلسطيني- ” الإسرائيلي” قائلاً:

لا شك أن تصعيد الحرب الإسرائيلية مع فلسطين من شأنه أن يوحد العالم الإسلامي.

وبالحديث عن عالم القطب الواحد والعالم متعدد الأقطاب ذكر دوغين بأن روسيا هي عالم متعدد الأقطاب، كما هو الحال مع الإسلام الذي هو عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف قائلاً بأن كلا من القطبين، أي روسيا والعالم الآسلامي، يعارضان المحاولات اليائسة التي يبذلها الغرب لإنقاذ القطبية الأحادية وهيمنتها العالمية بأي ثمن، حتى ولو على حساب حرب عالمية.

روابط ذات صلة

قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفقاً لاستطلاع جديد للرأي.. 52% من اللبنانيين يؤيدون إشغال الإحتلال بعمليات حزب الله

ماذا قال العقل المدبر للرئيس بوتين بشأن حرب غزة؟!

غزة ومفاجئات قرار الجمعية العامة

كنعاني: الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء في عدوانه على غزة

قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني

شاهد.. مندوب باكستان يؤدب مندوب كندا بشأن غزة!