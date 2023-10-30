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اقتحموا جنين تحت جنح الظلام.. ولكن لم يكن بحسبانهم ما ينتظرهم

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

إلى جانب قصفه الوحشي على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الاسرائيلي اقتحاماته الليلية للمدن والبلدات الفلسطينية بانحاء الضفة الغربية والقدس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة فجرا في مدينة جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة، معززة باليات وجرافات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأكثر من مئة وخمسين مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت غارة داخل المخيم، تسببت بتخريب منازل المواطنين، وألحقت اضرارا كبيرة بالمحلات وممتلكات المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن شبابا استشهدوا متأثرين بإصابتهم الخطيرة بالرصاص الحي، في حين أصيب آخرون بجروح أحدهم حالته خطرة، جراء إصابتهم برصاص الاحتلال الذي اقتحم جنين.

من جهتهأ، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون برفقة بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على عدة محاور، مشيرة إلى استهداف القوات المقتحمة بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار.

ولاحقا، أكدت كتيبة جنين في سرايا القدس أن عملية الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فشلت، وهناك اصابات وقتلى في صفوف الجيش بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي الوطني ناصر الدين الشاعر خلال اقتحام مدينة نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيليا، وتصدى لها المقاومون باطلاق النار صوب آلياته العسكرية.

وبالشهداء الجدد، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية إلى أكثر من 117 عشر شهيدا منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

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