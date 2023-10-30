يهود ايران يدينون جرائم 'اسرائيل' ويطلبون محاكمة زعماءها

العالم - فلسطين

وشهدت مدينة تبريز شمال غرب ايران اجتماع عشرة آلاف طالب من طلاب المدراس أطلقوا على أنفسهم جيل الطوفان كانت رسالتهم للعالم أجمع أنّ الوقوف إلى جانب المظلومين والدفاع عنهم هو أمر متأصّل في جذور الشعب الإيراني ومن يرى الظلم ولا يفعل شيئاً فهو ليس مسلماً.

واجتمع عشرات من اليهود الايرانيين في كنيس يوسف آباد في العاصمة طهران لإدانة جرائم الكيان الاسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة.

وقال النائب عن الطائفة اليهودية في البرلمان الإيراني، همايون سامح ياه نجف آبادي:"شهدنا الإبادة الجماعية لأهل غزة والتدمير الشديد للمنازل السكنية والجرائم على يد النظام الغاصب. ليعلم نتنياهو وحكومته أنّ عواقب هذه الحرب ستكون وخيمةً لهم، يجب محاكمة هذا الكيان ومسؤوليه الأشرار في المحاكم الدولية".

في أوروبا وتحديداً في اليونان، خرج مئات المؤيّدين للقضية الفلسطينية في تظاهرة حاشدة في العاصمة أثينا، دعماً للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم وحشية وعدوان اسرائيلي همجي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وفي مدنية تورونتو الكندية ولليوم الثاني على التوالي، يستمر الآلاف بالمشاركة في التظاهرات الداعمة لفلسطين والمطالبة بوقف المجازر في غزة.

كما شهد إقليم بلوشستان تظاهرةً حاشدةً حيث خرج الآلاف من المواطنين الباكستانيين فيها تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتظاهر الآلاف من المغاربة في الدار البيضاء تضامناً مع فلسطين، وندّدوا بالعدوان على غزة وبتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل البحرينيون أيضاً تظاهراتهم المساندة للشعب الفلسطيني حيث جابوا شوارع باربار ليلاً مطالبين بطرد السفير الاسرائيلي من البلاد مردّدين شعارات "تطبيعكم خيانة".