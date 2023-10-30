شاهد.. رسالة غضب من اسيرات اسرائيليات لنتنياهو

العالم - فلسطين



وقالت إحدى الأسيرات وهي غاضبة : "بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن موجودون في اسر حماس، ٢٣ يوما… بالامس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف لاطلاق النار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشل" الذي تسببت به في السابع من اوكتوبر، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأت الينا اي شخص، ولم يدافع عنا اي شخص، ونحن مواطنون بريئون وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن" .