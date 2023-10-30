عملة الكيان الإسرائيلي تنهار وتسجل أدنى مستوى لها منذ عقد

العالم - الاحتلال

ووفقا لبيانات "بلومبرغ" فقد جرى تداول هذه العملة في التعاملات الصباحية عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012، لكن في تعاملات ما بعد الظهيرة تم تداول العملة عند 4.0334 شيكلا للدولار.

وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة الدائرة مع المقاومة وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرغ" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.

وأمس توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالعدوان على غزة.