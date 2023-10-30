طهران تحتضن مؤتمر 'غزة رمز المقاومة والصحوة'

العالم - مراسلون

غزة ليست منطقةً جغرافيةً محدودة بل أنّها تحوّلت الى رمز لكل المقاومين والمناضلين، كما أنّها معيار لكل اولئك الذين يزعمون أنّهم مدافعون عن الكرامة والحرية فعدم وفائهم لمظلومية غزة يكشف كذب ادعاءاتهم ومزاعمهم؛ كلام اكد عليه المشاركون في مؤتمر عقد في طهران وحمل عنوان 'غزة رمز المقاومة والصحوة'.

وصرح السفير اليمني في طهران، ابراهيم الديلمي لقناة العالم:"اليوم في فلسطين العزيزة وفي غزة الجريحة لهو بحق وصمة عار في جبين کل من تآمر ووقف خاذلاً للحق الفلسطيني وعلی رأسه مع الأسف الشديد بعض الدول العربية والاسلامية التي تقف موقف المتفرج والمشارک في هذا العدوان بشکل أو بآخر، المشهد اليوم مأساوي وحزين ولکن نحن بإذن الله نتطلع الی ان يکون بعد ذلک نصر کبير وواضح لمصلحة القضية الفلسطينية ولمصلحة الأمة".

المشاركون أشاروا في كلماتهم الى دور المقاومة في غزه في تغيير معادلات الصراع واهمية الوحدة ضد الكيان الصهيوني. وشددوا على أنّ صبر ومقاومة الفلسطينيين امام الضغوط التي يواجهونها يشكّل بدايةً لتحقيق انتصارات كبرى في تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني المظلوم واقرار حقوقه الكاملة.

وقال رئيس جامعة خواجه نصير الدين الطوسي للتكنولوجيا، امير رضا شاهاني:"تحدث اليوم في فلسطين حوادث مؤلمة وإنّ الشعب الفلسطيني الأعزل يستشهد بسبب انتقام الإسرائيليين جراء الضربة المؤلمة التي تلقّوها من المقاومة في عملية طوفان الأقصى. وعلى الجامعات أن لا ينسوا إخوانهم والظلم الذي يراه الفلسطينيون وأقمنا هذا المؤتمر لنعلن تضامننا مع الفلسطينيين ونقول إننا نقف بوجه الظالم".

هذا وقد اعتبر المشاركون أنّ حل القضية الفلسطينية رهن بالمقاومة حتى ازالة الكيان الصهيوني الذي يشن للاسبوع الرابع علی التوالي هجوماً وحشياً من البر والجو على قطاع غزة؛ القطاع الذي استطاع بمقاومة وصمود سکانه العزّل الابرياء أن يذيق العدو الغاشم مرارة الذّل والحقارة.

وتبقی فلسطين البوصلة وغزة رمز للمقاومة ويبقی الهدف عند الجميع هو تحرير القدس من براثن الاحتلال الصهيوني.