شاهد..ممثل مصري يرفض فكرة مقاطعة منتجات داعمي الاحتلال!

العالم- فلسطين المحتلة

وقال صبحي خلال لقاء خاص مع برنامج "القاهرة اليوم" من تقديم إدوارد: "أصوات كتيرة طلعت على الفيسبوك عن المقاطعة، إنت بتعمل مقاطعة للمصرين هما اشتروا بس الماركة، الجدعنة أعمل مبادرة قول للمصريين اللي بيعيشوا في الخارج وعددهم كبير والعرب اللي عايشين في الخارج في أوروبا وأمريكا قاطعوا الحاجات دي تقع برا، هتقع هتبقى ضرتهم بجد، إنما هنا إنت مضرتهمش".

وكانت بدأت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الأمريكية، ودعم هذه الحملات عدد من الفنانين.

على جانب آخر، قام الفنان محمد صبحي برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.

كما ظهرت علي الشاشة عبارات: لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين إذا توحد الفلسطينيون ونطق الصامتون، واسترجع محمد صبحي جملة من مسرحية "سكة السلامة": "اطلعي بقى من سكاتك ... ياللي ساكتة من سنين ... ارفعي بإيدك راياتك ... مهما كانوا منكسين"، كما ظهر علي الشاشة صورا للمسجد الأقصى.