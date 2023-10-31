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رئيس الموساد السابق بائساً: هل تخلى الرب عنا؟!

رئيس الموساد السابق بائساً: هل تخلى الرب عنا؟!
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تناقلت حسابات موقع "ايكس" (تويتر) تصريحات داني ياتوم، رئيس الموساد السابق في صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية وهو يعبر عن قلقه الشديد من الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط.

العالم- فلسطين المحتلة

ووصف ياتوم وفقا لحسابات "ايكس" الوضع بأنه "غير مفهوم" وسأل: "هل تخلى عنا رب موسى وهارون؟". وأثار ياتوم الدهشة حول تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية الصنع، التي تعتبر فخر الصناعة في تل أبيب، بقذيفة آر بي جي. وقال: "أنا لا أصدق ذلك! هل تم تدمير دبابة الحصن الفولاذية هذه بقذيفة آر بي جي؟"

كما أشار بحسب رواد موقع التواصل "ايكس" إلى وجود أشباح مخفية تساعد على قتل اليهود وتقاتل ضد "إسرائيل"، وقال: "هناك قوة خفية تساعدهم وتحارب معهم. منذ 7 أكتوبر لم يخطئوا الهدف في هجماتهم علينا في كل أنحاء فلسطين، وكأن لديهم قمرا اصطناعيا."

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