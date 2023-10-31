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بالصور.. من هما الفائزان بجائزة الكرة الذهبية 2023 لفئتي الرجال والنساء؟

بالصور.. من هما الفائزان بجائزة الكرة الذهبية 2023 لفئتي الرجال والنساء؟
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

في معركة تنافسية حامية بين نجوم كرة القدم العالمية، نجح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الظفر بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وهو الفوز الثامن له بالجائزة في مسيرته الاحترافية.

العالم-الرياضة

وكانت الآراء قد انقسمت بين دعم ميسي والنجم الصاعد هولاند للفوز بالجائزة. وأوضح جوسيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ميسي وهولاند كانا أبرز المرشحين هذا العام، وقال: في الواقع، يجب منح الجائزة لكليهما! فهما يستحقان الفوز بها.

في سياق متصل، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار المتعلقة بتغيير ميسي لتسريحة شعره قبيل حفل توزيع الجوائز، حيث تفاعل الجمهور بشكل فكاهي مع القصة الجديدة، وانتشرت تغريدة جاء فيها: "يجب سجن حلاق ميسي!"، في إشارة ذات طابع فكاهي إلى التغيير الجديد في مظهر النجم الأرجنتيني.

وحاز ليونيل ميسي، المهاجم الاستثنائي، على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات وذلك في الأعوام التالية:

2009

2010

2011

2012

2015

2019

2021

2023

وبذلك، يكون قد أثبت ميسي مرة أخرى أنه لا يزال يحتفظ بمكانته كواحد من أبرز نجوم اللعبة، حيث حقق هذا الإنجاز الكبير بفوزه بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات حتى الآن، محطمًا الأرقام القياسية وخلق تاريخا جديدا في عالم الكرة.

من حصل على جائزة الكرة الذهبية لفئة النساء؟

وأعلنت لاعبة نادي برشلونة، آيتانا بونماتي، كأفضل لاعبة في العالم وحصلت على جائزة الكرة الذهبية لفئة النساء.

وقد اشتهرت اللاعبة بتواضعها الشديد، حيث بدت مندهشة ولم تتذكر أن تأخذ الجائزة بعد أن تم الإعلان عن فوزها، في موقف أثار إعجاب الحضور وأكد مقولة التواضع يزين المرأة.

خلال حديثها في الحفل، قالت بونماتي: كانت كرة القدم دائمًا حلمًا بالنسبة لي. نشأت في أسرة بسيطة، وتمكنت من تحقيق حلمي. الآن ألعب في برشلونة، وتأهلت إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وفزت باللقب مرتين، وهو أمر رائع. وأعتقد أن المزيد من الألقاب في انتظارنا. إسبانيا تنجب الكثير من المواهب الرائعة التي تظهر في البرشلونة.

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