للمرة الأولى.. الإحتلال يعلن استخدام سلاح جديد

العالم- فلسطين المحتلة

وقال جيش الاحتلال في بيان انه تم إطلاق صاروخ أرض-أرض باتجاه المستوطنات من منطقة البحر الأحمر و"تم اعتراضه بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم)".

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية اطلاق مسيرات نحو "إسرائيل" ردا على العدوان الصهيوني على غزة منذ أكثر من 3 أسابيع.

وردًا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات باتجاه مدينة إيلات في جنوب "إسرائيل"، قال رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء".

وأضاف أن اليمن جزء من محور المقاومة ضد "إسرائيل"، قائلا "أننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات".