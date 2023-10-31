بالفيديو: تفاصيل عن اكبر مجزرة سوت البشر بالحجر بجباليا

وقال مراسلنا: هناك مجزرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نحن نتحدث عن حوالي 400 شهيد حتى الان، فيما تزداد اعداد الشهداء كل دقيقة، لانه عمليا تم القضاء على حي كامل في منطقة مخيم جباليا، هناك المئات من الشهداء مازالت جثثهم تحت الانقاض.

واضاف ان المنطقة تم تسويتها بالارض، وسط حديث عن ان هذه المجزرة قد تكون الاكبر ليس فقط خلال الاحداث الاخيرة ما بعد 7 اكتوبر، وانما الاكبر في تاريخ الشعب الفلسطيني.

واشار الى ان 6 قنابل بزنة طن لكل منها القيت على مخيم جباليا في قطاع غزة، حيث تم تسوية عدة ابراج بالارض، ما يعني ان هناك ما لا يقل عن الفي شهيد.