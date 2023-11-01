أمير عبداللهيان يصل إلى تركيا

العالم - ايران

وسيبحث وزير الخارجية اليوم الأربعاء مع كبار المسؤولين في تركيا التطورات في فلسطين وسبل إنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قد التقى الثلاثاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية الإيراني تحيات رئيس الجمهورية وأشار إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين الدكتور رئيسي وأمير قطر ووجهات النظر التي جرى تبادلها بشأن التطورات في فلسطين، معربا عن شكره لدور قطر الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكد وزير الخارجية على قوة المقاومة في مواجهة جيش الكيان الصهيوني وعدم قدرة الكيان على مواجهة قوات المقاومة الفلسطينية، ووصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بالمؤسف بسبب الجرائم الوحشية التي يرتكبها الصهاينة بحق المواطنين المظلومين في غزة، وحذر من العواقب غير المتوقعة لجرائم الحرب الصهيونية التي ترتكب بدعم من الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الأوروبية.

واعتبر وزير الخارجية أنه من المهم أن تعكس رسالة قوية من العالم الإسلامي إلى الكيان الصهيوني وداعميه، وأضاف أنه من الضروري أن يطبق الموقف المشترك والمتماسك للدول الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني بفعالية على الصعيدين العملي والتنفيذي، وعلى الدول الإسلامية توظيف كل طاقتها لإنهاء جريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، ورفع الحصار الإنساني عن قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية أنه نتيجة لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الأعزل والحصار الكامل على غزة، فإننا نشهد تدريجيا زيادة في ردود الفعل وتكثيف واتساع نطاق الاشتباكات في المنطقة، ومن الطبيعي أن فصائل وحركات المقاومة لن تصمت أمام كل هذه الجرائم وأيضا الدعم الأمريكي الكامل للكيان الصهيوني ولن تنتظر نصيحة أحد، لذلك علينا استغلال آخر الفرص السياسية لوقف الحرب، وإذا خرج الوضع عن السيطرة فلن يبقى أي طرف في مأمن من عواقب ذلك.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في فلسطين والأزمة في غزة.

واعتبر الجانبان الوضع في المنطقة ملتهباً نتيجة استمرار الأزمة الحالية في غزة، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود المشتركة من أجل وقف الهجمات العسكرية الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة العزل وإنهاء جرائم الحرب الصهيونية وكسر الحصار اللاإنساني على غزة وإرسال المساعدات الإنسانية على الفور، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تحقيق هذه الأهداف.

كما اتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال والاستفادة من القدرات المشتركة للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ووقف الهجمات الوحسية للصهاينة على غزة، وتقرر مواصلة المشاورات والجهود المشتركة.

هذا التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، في قطر، رئيس حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث آخر التطورات في فلسطين والحرب على غزة، والتأكيد على إيجاد حل لوقف جرائم الكيان الصهيوني بحق سكان غزة.