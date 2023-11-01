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شاهد.. لحظة إستهداف حزب الله برج إتصالات الإحتلال في ثكنة "برانيت"

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من إستهداف لموقعي جيش الاحتلال الصهيوني في البياض (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

العالم - لبنان

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