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بالصورة.. استشهاد ممثلة فلسطينية مشهورة مع أبنتيها في غزة

بالصورة.. استشهاد ممثلة فلسطينية مشهورة مع أبنتيها في غزة
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

طال قصف الإحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منزل الفنانة الفلسطينية، إيناس السقا، ما أسفر عن استشهادها وابنتيها لين وسارة.

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية على صفحتها الرسمية في فيسبوك، أمس الثلاثاء، استشهاد السقا وابنتيها.

وتعتبر السقا من أوائل العاملات في المسرح الغزي، وقد نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

كما قدمت عدة أعمال فنية منها "في شيء عم بيصير" و"الدب"، وأخرى خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى مشاركتها في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.

حصلت على شهادة بكالوريوس هندسة الديكور، وهي مدربة مهارات لدى إحدى الجمعيات الفلسطينية. وقد قدمت ورش عمل مختلفة، بينها مع خريجات كلية الإعلام عن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم عن استشهاد 8796 شهيد بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة منذ بدء العدوان.

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بالصورة.. استشهاد ممثلة فلسطينية مشهورة مع أبنتيها في غزة

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