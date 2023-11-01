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مراسلة العالم: الاحتلال يرتکب مجزرة ثانية في جباليا

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

کشفت مراسلة العالم في غزة عن مجزرة جديدة يرتکبها الاحتلال الاسرائيلي للمرة الثانية في منطقة جباليا.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في غزة ان الاحتلال يرتکب مجزرة جديدة في منطقة الفالوجة في جباليا بالقرب من دوار الشهداء الستة.

ولاتزال جباليا تنقل جثامين شهداءها الذين ارتقوا في أکبر مجزرة ارتکبها الاحتلال.

واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، وهي المجزرة الثانية التي يرتكبها الاحتلال في المخيم بأقل من 24 ساعة.

وتقدر الحصيلة الأولية لاستهداف المربع السكني في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، بالعشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، وهناك تخوف من ارتقاء المزيد، كون المخيم يكتظ بمئات النازحين.

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