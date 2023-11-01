شاهد.. قرار اسرائيلي عجيب خوفاً من الجبهة الثانية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان ما يسمی بقائد المنطقة الوسطی، يهودا لفوكس، أصدر قرارات تتجاوز حدود العقل للحد من المقاومة في الضفة الغربية.

وتابع ان القرارات الصادرة تتعلق بمن يؤيد المقاومة الفلسطينية أو يقدم إسناداً للمقاومة الفلسطينية او يعلن تأييده لها.

وأوضح ان قرار قائد المنطقة الوسطی، يتيح لاحتلال امكانية اعتقال أي شخص يعلق أي تعليق علی حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي والحكم عليه بالسجن لمدة عام الی عامين.

وأضاف مراسل العالم ان هذا القرار، يشمل الاشخاص الذين يخرجون بمظاهرات او وقفات تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية.

وأكد مراسل العالم انه قرار غير مسبوق، ولم يتخذ الاحتلال، قراراً مشابها له حتی في الانتفاضة الثانية والانتفاضة الاولی.

ورأی مراسل العالم ان هذا القرار يأتي نتيجة تخبط كيان الاحتلال الاسرائيلي في التعامل مع التطورات في الضفة الغربية التي تعتبر خاصرة كيان الاحتلال، وهو يخشی ان يفتح تضامن فلسطينيو الضفة الغربية مع غزة، جبهة ثانية ضده.