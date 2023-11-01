إيلون ماسك يحدد 'أكبر التهديدات' التي تواجه البشرية!

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شدد ماسك على ضرورة إيجاد "حكم" في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشكل بحسب قوله أحد "أكبر التهديدات" التي تواجه البشرية.

وقال ماسك في تصريح للصحافيين، خلال القمة العالمية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في بليتشلي بارك بشمال لندن، "ما نهدف إليه هو إنشاء إطار لفهم أفضل، بحيث يكون هناك على الأقل حَكَم مستقل يمكنه مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي ودق ناقوس الخطر إذا ما كانت لديه مخاوف".

وأضاف "آمل في هذه القمة أن يكون هناك إجماع دولي على الفهم الأولي للذكاء الاصطناعي المتقدم".

ووقعت كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعشرون بلدا آخرا الأربعاء أول إعلان عالمي مشترك من أجل تطوير "آمن" للذكاء الاصطناعي، خلال أول أيام هذه القمة التي تستغرق يومين.

وأشار مالك الشبكة الاجتماعية إكس (تويتر سابقا) أنه من غير اللازم وضع قواعد من شأنها "تكبيل الجانب الإيجابي للذكاء الاصطناعي".

ودعا إلى "الشروع في مراقبة (لهذا القطاع) تتكفل بها جهة محايدة" ويتم اقتراح القواعد اللازم العمل بها، على أساس "أخذ وجهات نظر مختلف الفاعلين في قطاع الذكاء الاصطناعي"، لنحدد بهدها "القواعد التي يتفق الجميع على أنها منصفة، تماما كما يتم في الرياضة".

واعتبر من جانب آخر أن الذكاء الاصطناعي يشكل واحدا من "أهم المخاطر التي تواجهها البشرية.. فلأول مرة نحن بإزاء شيء يمكنه أن يكون أذكى من أكثر الناس ذكاء".

وتابع "التحكم في أمر كهذا ليس بديهيا وأعتقد أنه من المخاطر الوجودية التي نواجهها وربما الأكثر إلحاحا"، معتبرا أن قمة بيتشلي تأتي في الوقت المناسب