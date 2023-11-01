الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رسمياً..الاتحاد الآسيوي يعلن قراره بشأن مباراة سباهان والاتحاد

رسمياً..الاتحاد الآسيوي يعلن قراره بشأن مباراة سباهان والاتحاد
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

يبدو أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد استقرت بشكل نهائي، على قراراتها في أزمة مباراة نادي الاتحاد السعودي، ضد سباهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

العالم- الریاضة

وأعلنت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، اعتماد لجنة الانضباط، فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (3-0) على سباهان، مع رفض إعادة المباراة.

الوكالة كشفت أيضًا، عن توقيع عقوبة مالية على الفريق الإيراني، تقدر بـ200 ألف دولار، إلى جانب خوضه 3 مباريات خارج ملعبه.

وأشارت إلى أن قرارات "الانضباط"، سيتم إرسالها إلى اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الساعات القادمة؛ من أجل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي يوم 2 اكتوبر 2023 انسحب الاتحاد السعودي من المباراة التي كانت مقررة امام سباهان في ملعب نقش جهان في اصفهان وسط ايران. وبينما كان من المفترض أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30، إلا أن هذه المباراة تم تأجيلها لمدة نصف ساعة بناء على طلب مسؤولي فريق الاتحاد.

وبعد مرور نصف ساعة لم يدخل لاعبو الاتحاد إلى أرض الملعب وغادروا الملعب.

وقيل بأن تأخير المباراة وإلغائها يعود إلى وجود تمثال الشهيد سليماني في الملعب.

وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم قد أعلن إلغاء مواجهة فريقي الاتحاد ومضيفه سباهان أصفهان الإيراني، بسبب ظروف غير متوقعة.

روابط ذات صلة

خبر هام لجماهير 'سباهان' و'الاتحاد' بخصوص المباراة بينهما

سباهان الإيراني یحل ضيفا على الجوية العراقي بدوري أبطال آسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يبعث برسالة خاصة للرئيس الإيراني!

شاهد.. كتائب القسام تسقط عبوة مضادة للأفراد على قوة اسرائيلية راجلة

شاهد.. العدوان الإسرائيلي..الأهداف غير المعلنة

شاهد بالفيديو.. خسائر بالأموال والأرواح وزيادة الكراهية لـ'اسرائيل'بنسبة600بالمئة

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة منذ امس الى 16

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 01-11-2023