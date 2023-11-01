رسمياً..الاتحاد الآسيوي يعلن قراره بشأن مباراة سباهان والاتحاد

العالم- الریاضة

وأعلنت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، اعتماد لجنة الانضباط، فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد (3-0) على سباهان، مع رفض إعادة المباراة.

الوكالة كشفت أيضًا، عن توقيع عقوبة مالية على الفريق الإيراني، تقدر بـ200 ألف دولار، إلى جانب خوضه 3 مباريات خارج ملعبه.

وأشارت إلى أن قرارات "الانضباط"، سيتم إرسالها إلى اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الساعات القادمة؛ من أجل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي يوم 2 اكتوبر 2023 انسحب الاتحاد السعودي من المباراة التي كانت مقررة امام سباهان في ملعب نقش جهان في اصفهان وسط ايران. وبينما كان من المفترض أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30، إلا أن هذه المباراة تم تأجيلها لمدة نصف ساعة بناء على طلب مسؤولي فريق الاتحاد.

وبعد مرور نصف ساعة لم يدخل لاعبو الاتحاد إلى أرض الملعب وغادروا الملعب.

وقيل بأن تأخير المباراة وإلغائها يعود إلى وجود تمثال الشهيد سليماني في الملعب.

وكان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم قد أعلن إلغاء مواجهة فريقي الاتحاد ومضيفه سباهان أصفهان الإيراني، بسبب ظروف غير متوقعة.