27 يوما للعدوان على غزة .. الإبادة الجماعية متواصلة

العالم- فلسطين

واشار "المركز الفلسطيني للاعلام" أن قوات الاحتلال الصهيوني واصلت شن مئات الغارات مع استمرار القصف المدفعي العنيف دون أي محرمات أو التزام بقواعد الحرب الإنسانية.

وجددت طائرات الاحتلال في وقت مبكر قصفها الجوي العنيف على المنطقة الغربية لمدينة غزة، وسط اشتباكات ضارية مع القوات المتوغلة في منطقة الكرامة شمال مدينة غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال 6 غارات جوية في محيط شارع 10 غرب مدينة غزة، مع قصف مدفعي متواصل في كل أرجاء القطاع.

في هذه الأثناء تمكنت كتائب القسام من استهداف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة: توقف المولد الرئيس في المستشفى الإندونيسي وخروج أجزاء واسعة من المستشفى عن الخدمة؛ ما سيضع المرضى في خطر محدق.

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وبعد منتصف الليلة شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على جباليا وشمال غرب غزة ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

والليلة الماضية الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أنه في أقل من 24 ساعة تجاوز عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية يتجاوز 1000 ما بين شهيد وجريح ومفقود، حيث بلغ عدد الشهداء 195 والمفقودين تحت الأنقاض 120 والجرحى 777.

* طفل يبحث عن والدته بعد قصف العائلة غرب الزوايدة وسط قطاع غزة

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ومساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 8796 شهيدا، منهم 3648 طفلا و2290 سيدة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: إن العدوان أسفر أيضا عن 22219 مصابا، فيما تلقت الوزارة 2030 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض حتى الآن، نصفهم تقريبا من الأطفال.

وأكد استشهاد 132 من الكوادر الطبية بسبب العدوان الإسرائيلي، فيما خرجت 16 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.