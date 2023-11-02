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رئيس الجمهورية يزور محافظة كردستان

رئيس الجمهورية يزور محافظة كردستان
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الخميس الى مدينة سنندج مركز محافظة كردستان في اطار زياراته الدورية لمحافظات البلاد .

العالم - ایران

وهذه الزيارة هي الثامنة لرئيس الجمهورية في اطار الجولة الثانية من زياراته لمحافظات البلاد وقد وصل الى مطار سنندج برفقة الوزراء واعضاء الحكومة .

وأقيم له استقبال رسمي في مطار سنندج بحضور ممثل الولي الفقيه في المحافظة والمحافظ وامام جمعة سنندج ونواب مجلس الشعب بالمحافظة بالاضافة الى مسؤولين محليين اخرين .

ويتضمن برنامج الزيارة، لقاء رئيس الجمهورية مع اهالي مدينتي سنندج وبانه، افتتاح مطار سقز، افتتاح محطة سكك الحديد همدان - سنندج، تدشين سد "جراغ ویس" في سقز، مشروع الاسكان الوطني، لقاء عوائل الشهداء والمضحين، المشاركة في اجتماع المجلس الاداري للمحافظة، والمشاركة في مجلس التنمية، لقاء علماء الدين والنخب وعقد مؤتمر صحفي في نهاية الزيارة .

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